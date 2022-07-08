ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 80,7%

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень доверия российских граждан президенту России Владимиру Путину составляет 80,7%. Такие данные приводит исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованное в пятницу, 8 июля.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,7% участников опроса (минус 0,3 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 77,8% (минус 0,2 п. п. за неделю)», - говорится в сообщениях социологической службы.

Деятельность российского правительства одобряют 51,3% респондентов, а работу премьер-министра России Михаила Мишустина - 51,2% опрошенных. О доверии главе кабмина сообщили 62,2% россиян.

Лидеру партии «Справедливой России - За правду» Сергей Миронову доверяют 30% респондентов, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову - 29,9% опрошенных, главе ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,6%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву - 7,6%.

Данный опрос проводился в период с 27 июня по 3 июля текущего года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.