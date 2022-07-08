Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

Совет Федерации одобрил ужесточение наказания за пытки. ФОТО: Правительство Севастополя

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу, 8 июля, одобрил закон об ужесточении наказания за пытки, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за подобные действия. Об этом говорится на сайте верхней палаты российского парламента.

Согласно закону, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений, а наказываются тюремным заключение на срок до 12 лет. Согласно новому определению пытки, применение подобных мер к одному лицу может нести цель запугивание другого лица, или же принуждение другого к совершению каких-либо действий.

В случае, если пытки при принуждении к даче показаний привели к гибели гражданина или причинили тяжкий вред его здоровью, то это приведет к наказанию в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет с невозможностью занимать какие-либо определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Под пыткой понимается "любое действие или бездействие, умышленно причиняющее какому либо лицу сильную боль либо физические или нравственные страдания, чтобы получить сведения или признания, наказать его за действие, запугать или принудить по любой причине, основанной на дискриминации любого характера", уточнили в Совфеде.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания в среду, 6 июля, приняла в третьем, финальном чтении пакет законопроектов об ужесточении наказания за опасное вождение. В том числе, речь идет о введении уголовной ответственности до двух лет тюремного заключения за неоднократное управление транспортным средством без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.