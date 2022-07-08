Генсек ООН призвал вернуть продукцию из России и Украины на мировой рынок

Антониу Геттереш призвал вернуть продукцию из России и Украины на мировой рынок Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российскую и украинскую продукцию на мировой рынок. По его словам, в этом году существует угроза возникновения голода во многих странах, в следующем году «все может быть хуже».

- Украинские пищевые продукты, а также продукты питания и удобрения, производимые в России, должны быть возвращены на мировые рынки, — сказал он в видеообращении к главам МИД стран G20.

Генсек ООН уже выступал с подобным заявлением в начале мая. Тогда он выразил уверенность, что это необходимо для скорейшего решения грозящей миру глобальной проблемы продовольственной безопасности. Мировой продовольственный кризис еще в апреле предрек глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй. Как известно, европейские и другие рынки уже сейчас испытывают дефицит зерна, подсолнечного масла, удобрений, производящихся в России. Антироссийские санкции, введенные странами Запада, не позволяют теперь поставлять их на внешние рынки, что уже вызвало дефицит многих продуктов, резкое повышение их стоимости.