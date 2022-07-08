Умер Эдуарду душ Сантуш, бывший президент Анголы

Эдуарду душ Сантуш умер в возрасте 79 лет Фото: REUTERS

В возрасте 79 лет ушел из жизни бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в социальных сетях правительства страны, где уточняют, что экс-глава государства скончался в больнице в Барселоне после продолжительной болезни.

«С чувством большой боли и печали (сообщаем) о кончине бывшего президента Республики Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая произошла сегодня ... в Испании ... после продолжительной болезни», - сказано в релизе.

Ранее кенийская газета The Nation со ссылкой на родственников политика сообщала, что Эдуарду душ Сантуш, помещенный в конце июня этого года в реанимационное отделение больницы в Барселоне, находится в критическом состоянии. Отмечалось, что 23 июня у политика произошла остановка сердца, в результате чего возникли неврологические осложнения.

Жозе Эдуарду душ Сантуш стал вторым президентом Анголы и пробыл у власти в течение 38 лет. Политик был главой государства с 21 сентября 1979 года до 26 сентября 2017 года.