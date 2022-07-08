В Британии назвали первого кандидата в преемники Бориса Джонсона

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Бывший глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант может сменить Бориса Джонсона на посту главы Консервативной партии Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, близкий к Ханту.

Собеседник канала рассказал, что бывший руководитель британского внешнеполитического ведомства «практически уверен» в своем выдвижении, так как его поддержка внутри партии растет.

Напомним, в четверг, 8 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это «его долг». Политик добавил, что гордится достижениями британского правительства под его руководством. Он упомянул выход Великобритании из Евросоюза, а также успешную борьбу страны с пандемией коронавирусной инфекции. По словам Джонсона, он пытался убедить коллег в том, что смена лидера в текущей ситуация будет слишком «эксцентричным». Политик выразил сожаление, что не добился успеха в этом.