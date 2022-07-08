Совфед одобрил закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в ходе военного конфликта Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта с участием России. Статья 275 УК РФ о государственной измене, согласно закону, будет дополнена новым составом преступления: «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий, участие в которых принимает РФ».

Наказание предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным штрафом до 500 тысяч рублей. Такое же наказание предусматривается за участие россиян или постоянно проживающих в России лиц без гражданства в вооруженном конфликте на территории другого государства в целях, противоречащих интересам РФ.

Законом также вводится уголовная ответственность за сотрудничество граждан России с иностранными спецслужбами, а также ужесточает наказание за наемничество, вербовку, обучение и финансирование наемников. Конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой другого государства, международной или иностранной организацией будет наказываться лишением свободы на срок от двух до восьми лет с возможным штрафом в размере миллиона рублей.

Вместе с тем, россиянин может быть освобожден от ответственности при добровольном и своевременном информировании госорганов о таком сотрудничестве при условии, если он не пытался выполнить полученное задание и в его не было состава другого преступления.