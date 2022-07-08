В США назвали фантастикой победу Украины над Россией

В Соединенных Штатах назвали фантастикой победу Украины над Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Бэрри Позен в статье для Foreign Affairs назвал фантастикой победу Украины над Россией.

По мнению автора, Киев и Запада должны перестать мечтать о победе военным путем и перейти к дипломатическому решению украинского кризиса.

- Украинские лидеры и их покровители утверждают, что победа не за горами, но эта точка зрения все больше смахивает на фантастику, — пишет Позен.

Он также заявил, что поставки оружия на Украину и антироссийские санкции только затягивают конфликт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что движение в разработке совместного документа между Россией и Украиной пока отсутствует. Как писал сайт kp.ru, представитель Кремля отметил, что на данный момент ответа от Киева на предложения Москвы нет.