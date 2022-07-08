СБУ заявила об аресте активов «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома» на 61 миллион долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине арестованы активы российских компаний «Газпром», «Роснефть» и «Росатом» на сумму 2,1 миллиарда гривен (около 61 миллиона долларов по курсу Национального Банка Украины). Об этом сообщает Служба безопасности республики.

«По инициативе СБУ арестовано 2,1 миллиарда гривен активов украинских компаний, принадлежащих российским «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому». По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» и ПАО «Газпром», – сказано в Telegram-канале СБУ.

По данным следствия, часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение боевых действий против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп, говорится в сообщении. Кроме того, был наложен арестна 46 объектов недвижимого имущества.

Как писал сайт kp.ru, ранее на Украине были арестованы имущество и счета «Татнефти».