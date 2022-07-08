Минздрав Франции ожидает «восьмую» и «девятую» волны эпидемии коронавируса в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Франции Франсуа Браун заявил о вероятном наступлении «восьмой» и «девятой» волн эпидемии коронавирусной инфекции в стране.

«Сейчас мы находимся на седьмой волне, будет восьмая, вероятно, будет девятая, так говорят нам ученые-эксперты», - предупредил глава ведомства.

Министр призвал французских граждан носить маски в транспорте, отметив, что предпочитает «делать ставку на ответственность» жителей.

«Мытье рук, водно-спиртовой гель, ношение маски в людных местах. Я прошу французов надевать маски в поездах, автобусах, во всех местах», - заявил Франсуа Браун, заявив французским гражданам, что они должны быть особенно осторожными.

Напомним, накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил об увеличении числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. Как он уточнил, за последние две недели данный показатель вырос на 30%.