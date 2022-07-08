Канада запретила импорт золота из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады ввели запрет на импорт золота из России, сообщает Министерство иностранных дел страны.

Согласно сообщению на сайте канадского внешнеполитического ведомства, будет запрещен импорт не только золота, но и некоторых изделий из него. В частности, в Канаду из России нельзя будет ввозить необработанное золото, полуфабрикаты из этого драгоценного металла, золотой порошок, золотые монеты и золотые ювелирные изделия.

В заявлении МИД Канады сказано, что запрет на импорт золота из РФ должен ограничить Москве получение средств для ведения боевых действий.

Как писал сайт Kp.ru, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден и лидеры стран «Большой семерки» (G7) договорились о запрете импорта золота из России.

Запрет на импорт золота из России, который готовят страны G7, нанесет РФ ущерб в 19 миллиардов долларов, заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.