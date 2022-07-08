Зеленский посетил передовые позиции украинских сил в Днепропетровской области

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите на передовые позиции Вооруженных сил страны в Днепропетровской области.

- Передовые позиции на Днепропетровщине. Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды, — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского лидера.

Помимо этого, были опубликованы фотографии с визита главы государства.

Ранее Владимир Зеленский назвал главное, по его мнению, условие окончания конфликта на Украине. Глава государства в интервью CNN выразил уверенность, что конфликт закончится до конца 2022 года в случае, если Запад «вовремя отправит оружие».

До этого Зеленский заявил, что Соединенные Штаты оказывают недостаточную поддержку Украине. Глава государства сообщил, что Украина хочет увеличения американской помощи. Зеленский заявил также, что США могли бы повлиять на решения европейских стран относительно Украины и оказать Киеву политическую поддержку. Также он выразил надежду, что лидер США Джо Байден посетит Украину.