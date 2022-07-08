Экс-премьер Болгарии заявил, что поставки азербайджанского газа «положат конец российской монополии» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Болгарии в отставке Кирилл Петков заявил, что открытие трубопровода из Греции, который будет поставлять азербайджанский газ, «положит конец российской монополии», назвав этот день историческим.

«Это символ достижения энергетической независимости. Интерконнектор начинает работать. Я горд, что возглавлял правительство, при котором всего за шесть месяцев удалось завершить эту работу», - заявил политик, поблагодарив премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.

Петков также обратил внимание на то, что присутствовал на церемонии начала строительства плавучей станции хранения и регазификации СПГ (FSRU) в Александруполисе. По его словам, все эти работы «начинает новое геополитическое сотрудничество, которое имеет практическое значение, меняет карту региона». «Это положит конец российской монополии. Мы получим доступ к разным источникам энергии», - заявил он.

Экс-глава болгарского правительства также заявил, что у его страны есть доступ к греческим портам на Эгейском море, отметив, что завершилась «эпоха разделения», а началась «эпоха сотрудничества в Евросоюзе».