Официальный курс доллара на 9 июля 2022 года составил 61,27 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России установил официальный курс доллара и евро на субботу – понедельник, 9-11 июля 2022 года.

Официальный курс американской валюты к рублю, установленный регулятором, снизился на 1,8763 рубля, до 61,2664 рубля, а курс евро опустился на 2,085 рубля, составив до 62,0499 рубля. Центробанк России устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Напомним, ранее аналитики компании «Ренессанс Капитал» опубликовал прогноз, который говорит о том, что в 2023 году среднегодовой курс российской валюты должен вернуться к показателям 83 рубля за доллар. Согласно данным экспертов, такой прогноз может сбыться, если у России получится заместить выпадающий нефтяной экспорт в Европейский союз на 50 процентов.