Правительство планирует проработать идею бесплатной газификации школ и детсадов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Проблема обеспечения теплом школ и детских садов, находящихся на капитальном ремонте, планируется решить при помощи синхронизации с программой социальной бесплатной газификации, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Еще один вопрос связан с развитием газовой инфраструктуры для обеспечения теплом школ и детских садов. В ряде случаев, где идет капитальный ремонт школ, планируем синхронизировать с программой социальной газификации», – сказал глава Минпросвещения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Кравцова, ведомство готовится к началу нового учебного года. На особом контроле находятся вопросы безопасности, защищенности зданий, а также организация горячего питания. Глава государства в свою очередь обратил внимание на низкие показатели газификации школ, поручив кабинету министров проработать вопрос их социальной газификации как можно быстрее.