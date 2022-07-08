Путин поручил обеспечить рынок России всеми базовыми продуктами питания

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить внутренний рынок страны всеми базовыми продуктами питания. По его словам, ситуация на мировом рынке продовольствия остается напряженной из--за действий Запада.

Путин отметил, что сейчас необходимо "воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания, уделив внимание отрасли переработки этих продуктов".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова гарантировать безопасность прохождения судов из украинских портов до пролива Босфор. Как отметил дипломат, главное, чтобы Киев обеспечил разминирование портов. Как заявил глава российского МИД, усилия по вывозу зерна, предпринимаемые Турцией и генсеком ООН Антониу Гуттерешем давно бы увенчались успехом, если бы Украине и Запад решили проблему разминирования портов в Черном море. Дипломат добавил, что между продовольственным кризисом и специальной военной операцией на Украине нет никакой связи, а предпосылки для кризиса были созданы несколько лет назад после «неосмотрительной популистской политике Запада в сфере финансов».