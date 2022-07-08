Съемки третьего сезона фэнтезийной саги «Ведьмак» переместили в Марокко

Весной этого года начались съемки третьего сезона фэнтезийной саги «Ведьмак», который приобрел широкую географию. Сагу снимали в Хорватии, Южном Уэльсе, а теперь и в Марокко, куда переместилась съемочная команда после окончания работ в Великобритании.

Как передает портал Redania Intelligence, в основу этого сезона легла четвертая часть книжного цикла «Час Презрения». Поклонники предполагают, что декорации Марокко станут основой для изображения пустыни Корат.

«Со всех сторон её окружала каменистая, красно-серая, иссеченная рытвинами и террасами равнина, кое-где вздыбившаяся кучками камней, огромными валунами либо торчащими из песка скалами странной формы. Высоко над равниной в жёлтом небе висело огромное раскаленное солнце, искажающее всё видимое слепящим огнем и дрожанием воздуха», - таким образом в романе Сапковского описано данной место.

Съемка третьего сезона продлится до сентября этого года, после чего уйдет на пост-продакшн. Премьера новых эпизодов, вероятнее всего, состоится в следующем году. А в декабре этого года ожидается выход приквела истории сериала «Ведьмак: Происхождение».