Путин призвал российские энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 8 июля, заявил, что российские энергетические компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете Европейского союза.

Глава государства отметил, что российские производители ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств, однако из-за призывов Запада отказаться от энергоресурсов России, мировые рынки по-прежнему лихорадит. В том числе, Путин обратил внимание на то, что в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель.

«В последние дни цены снизились на 20-30 долларов. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе», - заявил он.

Российский лидер также отметил, что «санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят».

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что лидеры стран «Большой семерки» ведут обсуждение вопроса установления предельных цен на российскую нефть.