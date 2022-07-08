В Госдуме исключили возможность введения налога на домашних животных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Государственной думе никогда не рассматривали и не будут рассматривать возможность введения налога на домашних животных, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Налога на домашних животных в Российской Федерации не будет никогда – точка. Все спекуляции по этому поводу являются абсолютной провокацией и разговорами крайне деструктивными. Госдума никогда не рассматривала, не рассматривает и не планирует рассматривать никаких инициатив, связанных с введением налога на домашних животных», – сказал парламентарий журналистам.

По словам Бурматова, подобный закон вреден, поскольку в России сложилась особая традиция владения домашними животными, отличающаяся от традиций в других государствах. Как отметил депутат, в РФ владельцы животных часто являются людьми «небольшого достатка, но с большим сердцем». Бурматов также добавил, что недостатка кормов для животных в России не будет благодаря своевременным мерам правительства страны.