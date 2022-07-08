Матвиенко заявила, что спецоперация на Украине реализуется по плану Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что специальная военная операция России на Украине реализуется по плану, отметив, что все идет «четко и последовательно».

«Сегодня мы видим, что спецоперация реализуется по плану, четко и последовательно. Российские военнослужащие мужественно и профессионально выполняют свой долг. И нет никаких сомнений, что все цели, поставленные главой государства, будут достигнуты», - заявила спикер в пятницу, 8 июля, на заседании Совфеда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день Москва не предпринимала серьезных действий в ходе специальной военной операции на Украине, а также не отказывается от мирных переговоров.

Как писал сайт kp.ru, позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что на данный момент в ходе ведения специальной военной операции на Украине российская сторона задействует только незначительную часть своего потенциала.