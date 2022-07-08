Средняя зарплата в Удмуртии уменьшилась на 1,5%

Зарплаты в Удмуртии снизились Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Удмуртии в минувшем апреле в сравнении с мартом среднемесячная заработная плата сократилась на 1,5% и составила 44,2 тысячи рублей. Как пишет Udm-info со ссылкой на данные Удмуртстата, с учетом потребительских цен реальная зарплата составила 97,5%.

На треть снизилась зарплата у финансистов и страховщиков, на 25% - в компаниях с видом деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» и «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств».

При этом в некоторых отраслях заработная плата существенно выросла.

«Например, она на четверть увеличилась у работников организаций по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха. На 18% больше стали получать в организациях по добыче полезных ископаемых, на 14% - в компаниях по транспортировке и хранения», – отмечает новостной портал.

В крупных и средних организациях самые высокие темпы роста средней зарплаты за месяц зафиксированы в Каракулинском районе (33%), самое существенное снижение – в Увинском районе (6%).