Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с компанией IKEA Фото: REUTERS

Роспотребнадзор заявил, что присоединился к судебному разбирательству с компанией IKEA, указав на свое право давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей.

В ведомстве напомнили, что по закону «О защите прав потребителей» компании России, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, а также импортёров или же продавцов.

«Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей», - говорится в заявлении Роспотребнадзора, где отмечается, что ведомство планирует использовать «весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан».

Ранее против IKEA был подан иск за нарушение прав потребителей в связи с уходом с российского рынка. Инициатором стала «Общественная потребительская инициатива», которая потребовала частично возобновить импорт и производство в стране для того, чтобы покупатели не были ущемлены в своих правах на ремонт или обмен товара по гарантии.

Многие юристы, комментируя подобный иск, заявили, что на данный момент IKEA ничего не нарушила. Отмечается, что до настоящего времени компания свои гарантийные обязательства выполняла, а юрлицо не закрыла и потребителю есть, куда предъявлять претензии.