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Экономика8 июля 2022 14:36

На трассе М-11 «Нева» введут экспериментальный правовой режим для беспилотных грузовиков

Принятие нормативных документов планируется будущей осенью
Павел ЧЕРНЫШОВ

Шесть российских компаний подписали программу экспериментального правового режима (ЭПР) по развитию проекта «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева» и внесли соответствующую инициативу в Минэкономразвития России. Формирование программы проходило при поддержке Минтранса России на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Принятие ЭПР ожидается осенью этого года.

К 2024 году будет запущен беспилотный логистический коридор на трассе М-11. Введение ЭПР позволит в течение трех лет апробировать цифровые разработки на грузовом транспорте, которые включают в себя проектирование, производство и эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и инфраструктуры для них, разработку сервисов по оказанию транспортных и логистических услуг в сфере беспилотных грузовых перевозок.

Особенностями данного ЭПР являются использование не только «умного (беспилотного) автомобиля», но и «умной дороги», а также широкий круг участников, представляющих все элементы цепочки перевозки. Инициативу участия в проекте подтвердили производители ВАТС («КАМАЗ» и «СтарЛайн»), крупнейшие перевозчики («Глобалтрак Лоджистик», «Магнит» и Х5 Logistics), оператор инфраструктуры – госкомпания «Автодор».

«Внедрение новой технологии – это всегда риск, в том числе с точки зрения безопасности. Необходимо найти баланс между интересами разработчика (темпами внедрения технологии) и интересами общества (безопасностью). Принимая ЭПР, государство берет на себя юридические риски, и это позволит начать эксплуатацию грузовых автомобилей в беспилотном режиме на подготовленных транспортно-логистических коридорах, не дожидаясь, или, точнее, совместно с разработкой и принятием большего числа нормативных актов», – сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

«Введение экспериментально-правового режима на трассе М-11 «Нева» позволит на практике, в условиях естественной транспортной среды, апробировать коммерческое использование технологии беспилотных грузовиков, а также уточнить нюансы правового регулирования. Новелла эксперимента – использование инфраструктуры «умной дороги» для более эффективного управления транспортным средством в автоматизированном режиме. По итогам эксперимента нормативно-правовые наработки будут положены в основу изменений действующего законодательства», - отметил Директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Анатолий Дюбанов.