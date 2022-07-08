На трассе М-11 «Нева» введут экспериментальный правовой режим для беспилотных грузовиков

Шесть российских компаний подписали программу экспериментального правового режима (ЭПР) по развитию проекта «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева» и внесли соответствующую инициативу в Минэкономразвития России. Формирование программы проходило при поддержке Минтранса России на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Принятие ЭПР ожидается осенью этого года.

К 2024 году будет запущен беспилотный логистический коридор на трассе М-11. Введение ЭПР позволит в течение трех лет апробировать цифровые разработки на грузовом транспорте, которые включают в себя проектирование, производство и эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и инфраструктуры для них, разработку сервисов по оказанию транспортных и логистических услуг в сфере беспилотных грузовых перевозок.

Особенностями данного ЭПР являются использование не только «умного (беспилотного) автомобиля», но и «умной дороги», а также широкий круг участников, представляющих все элементы цепочки перевозки. Инициативу участия в проекте подтвердили производители ВАТС («КАМАЗ» и «СтарЛайн»), крупнейшие перевозчики («Глобалтрак Лоджистик», «Магнит» и Х5 Logistics), оператор инфраструктуры – госкомпания «Автодор».

«Внедрение новой технологии – это всегда риск, в том числе с точки зрения безопасности. Необходимо найти баланс между интересами разработчика (темпами внедрения технологии) и интересами общества (безопасностью). Принимая ЭПР, государство берет на себя юридические риски, и это позволит начать эксплуатацию грузовых автомобилей в беспилотном режиме на подготовленных транспортно-логистических коридорах, не дожидаясь, или, точнее, совместно с разработкой и принятием большего числа нормативных актов», – сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

«Введение экспериментально-правового режима на трассе М-11 «Нева» позволит на практике, в условиях естественной транспортной среды, апробировать коммерческое использование технологии беспилотных грузовиков, а также уточнить нюансы правового регулирования. Новелла эксперимента – использование инфраструктуры «умной дороги» для более эффективного управления транспортным средством в автоматизированном режиме. По итогам эксперимента нормативно-правовые наработки будут положены в основу изменений действующего законодательства», - отметил Директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Анатолий Дюбанов.