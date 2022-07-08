Во Франции объявлена рекомендательная вакцинация от оспы обезьян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рекомендательная вакцинация от оспы обезьян объявлена во Франции для граждан, входящих в группу риска.

Речь идет, прежде всего, о гомосексуалистах, трансгендерах и сотрудниках публичных домов. Это связано с тем, что случаи заболевания обезьяньей оспой чаще всего выявляют среди представителей сексуальных меньшинств. Между тем доказательств передачи вируса половым путем пока нет.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о случаях заболевания детей оспой обезьян.

ВОЗ оценивает риск распространения оспы в Европейском регионе, в том числе в России как высокий.

Как писал сайт kp.ru, ВОЗ планирует дать оспе обезьян другое название. Ранее более ученых из разных стран мира составили письмо с призывом переименовать заболевание. В обращении они назвали текущее название неточным и напомнили о рекомендации ВОЗ избегать названий регионов и животных в наименовании болезней.