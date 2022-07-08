Крупный сбой связи в Канаде затронул работу всех финучреждений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Банке Монреаля, который является одним из крупнейших кредитных организаций в Канаде, сообщили о масштабном сбое в системе связи, который произошел в стране и затронул работу всех финансовых учреждений, а также нарушил обработку финансовых операций.

В заявлении банка, опубликованном в его аккаунте в Twitter, сообщается о сбое в работе национального оператора телекоммуникационной связи Rogers, который затронул «все финансовые учреждения», а также спровоцировал перебои в оказании услуг службы перевода средств между счетами в канадских банках Interac и обработке финансовых операций.

Как отмечается в сообщении, на данный момент «прилагаются усилия, нацеленные на разрешение данной проблемы в кратчайшие сроки».

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что правительство Канады планирует запретить использование в стране технологий китайских компаний Huawei и ZTE при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G).