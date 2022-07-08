Захарова назвала "несусветной чушью" слова главы МИД ФРГ о "неготовности" Лаврова к диалогу на саммите G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров был не готов к разговору на совещании «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

Ранее немецкий министр заявила, что поведение российского коллеги на встрече на совещании глав МИД (СМИД) G20 указывает на то, что российские власти не демонстрируют «и миллиметра» готовности к переговорам. По ее словам, «большую часть переговоров» на саммите «Большой двадцатки» Лавров «провел не в помещении, а вне его».

«Вы вообще понимаете, что она несет? За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», - написала официальный представитель МИД РФ в пятницу, 8 июля, в своем Telegram-канале

Захарова указала на то, что с момента начала заседания СМИД G20 глава российского внешнеполитического ведомства находился в зале, а примерно через два часа начал проводить двусторонние переговоры с коллегами по форуму в соседней комнате. Она также указала на заранее сформированный график, в том числе многочисленные двусторонние контакты и общение с международной прессой.

По ее словам, заявление министра иностранных дел ФРГ говорит о том, что план стран «Большой семерки» по бойкоту России провалился. «Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», - заключила она.