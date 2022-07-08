Захарова рассказала о диалоге с Еврокомиссией и Литвой по транзиту в Калининград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой, но примет жесткие меры, если проблема с Калининградским транзитом не решится в скором времени. Об этом в пятницу, 8 июля, заявила в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что ожидание уже затянулось.

«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время», - отметила дипломат.

Как отметила Захарова, российская сторона рассчитывают на то, что Евросоюз и Литва примут единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России.

«Ожидать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена», - сказала представитель внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что «решение проблемы слишком затянулось».

Напомним, 17 июня Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров. Губернатор Антон Алиханов сообщил, что под запрет подпадает примерно 50% грузов. Как писал сайт kp.ru, Захарова тогда назвала действия Вильнюса враждебными по отношению к Москве.