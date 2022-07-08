Путин поздравил Карена Шахназарова с 70-летием

Народный артист России Карен Шахназаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Президент России Владимир Путин поздравил российского режиссера Карена Шахназарова с 70-летним юбилеем. Глава государства направил генеральному директору киностудии «Мосфильм» поздравительную телеграмму.

«Талантливый режиссер и организатор, творческий, увлеченный любимым делом человек, вы добились впечатляющих профессиональных успехов, создали фильмы, которые по праву считаются классикой отечественного кинематографа. И конечно, отмечу вашу многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя прославленного «Мосфильма» – крупнейшей кинокомпании страны», – приводятся слова политика на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал режиссеру здоровья и вдохновения.

Карен Шахназаров – советский и режиссер, сценарист, кинопродюсер. Является народным артистом Российской Федерации (2002), лауреатом премии Ленинского комсомола (1986), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1988) и двух Государственных премий Российской Федерации (2003, 2013). Возглавляет «Мосфильм» с апреля 1998 года.