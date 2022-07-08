Еврокомиссия и Литва заверили, что вопрос с транзитом грузов в Калининград будет решен в ближайшее время

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия и Литва заверила, что вопрос с транзитом грузов в Калининград будет решен в ближайшее время. Об этом в пятницу, 8 июля, заявила в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Москва продолжает диалог по данному вопросу.

«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, в данном случае Москва рассчитывает на то, что Еврокомиссия и Литва примут «единственно правильное решение», которое обеспечит беспрепятственный транзит товаров в Калининградскую область.

Как писал сайт kp.ru, Захарова также заявила, что Москва примет жесткие меры, если проблема с Калининградским транзитом не решится в скором времени.

Напомним, Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров 17 июня, тогда же губернатор Антон Алиханов заявил, что под введенный запрет подпадает около 50% товаров.