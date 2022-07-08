Переводы между счетами в разных банках до 1,4 млн рублей в месяц могут стать бесплатными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переводы физических лиц между своими счетами в разных банках на сумму до 1,4 миллиона рублей ежемесячно предлагается сделать бесплатными. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, внесенного в Госдуму РФ.

Документ, который предполагает изменения в закон «О банках и банковской деятельности», был внесен главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым.

Отмечается, что проект закона установит обязанность банков «без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ». Уточняется, что такое предложение направлено на пресечение создания барьеров для свободного перемещения денежных средств пользователей.

Еще в декабре прошлого года председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о рассмотрении возможности отмены комиссий за переводы физлицами средств между счетами в пределах 1,4 млн рублей, отметив, что подобные комиссии зачастую могут стать «барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательные».

Напомним, на сегодняшний день по системе быстрых платежей (СБП) возможно перевести бесплатно 100 тысяч рублей в месяц.