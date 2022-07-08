Премьер Эстонии Кая Каллас заявила об отставке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении покинуть свой пост.

«Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», – передает слова главы правительства Эстонии издание Delfi.

Как отметила Каллас, в настоящее время необходимо созвать заседание Рийгикогу – Государственное собрание Эстонии.

Напомним, Кая Каллас стала возглавила эстонское правительство в январе прошлого года, став первым в женщиной-премьером в Эстонии.

Как писал сайт Kp.ru, политик неоднократно выступала с антироссийской риторикой. Так, в марте этого года она призвала «изолировать Россию от свободного мира», в частности предложила отключить все российские банки от международной межбанковской системы обмена информацией SWIFT и запретить криптовалюты, которые, по ее мнению, могут быть использованы Россией для обхода санкций.

В июне 2022 Каллас призвала Запад порвать все деловые связи с Россией.