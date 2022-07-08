Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире8 июля 2022 16:53

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила об отставке

По ее словам, если бы она просто назначала новых министров, было бы много шума
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила об отставке

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила об отставке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении покинуть свой пост.

«Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», – передает слова главы правительства Эстонии издание Delfi.

Как отметила Каллас, в настоящее время необходимо созвать заседание Рийгикогу – Государственное собрание Эстонии.

Напомним, Кая Каллас стала возглавила эстонское правительство в январе прошлого года, став первым в женщиной-премьером в Эстонии.

Как писал сайт Kp.ru, политик неоднократно выступала с антироссийской риторикой. Так, в марте этого года она призвала «изолировать Россию от свободного мира», в частности предложила отключить все российские банки от международной межбанковской системы обмена информацией SWIFT и запретить криптовалюты, которые, по ее мнению, могут быть использованы Россией для обхода санкций.

В июне 2022 Каллас призвала Запад порвать все деловые связи с Россией.