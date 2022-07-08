Пентагон намерен оштрафовать помощника Трампа на 40 тысяч долларов за получение гонорара от RT

Пентагон намерен оштрафовать помощника Трампа на 40 тысяч долларов за получение несколько лет назад гонорара от RT Фото: REUTERS

Пентагон намерен взыскать с отставного генерал-лейтенанта и экс-помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна около 40 тысяч долларов за не согласованное с американским правительством получение несколько лет назад гонорара от российского телеканала RT, которое он получил за участие в мероприятии в Москве.

Как передает газета The Washington Post, ссылаясь на документы Пентагона, с которыми ей удалось ознакомиться, речь идет о стремлении Сухопутных войск США, в которых ранее служил экс-помощник американского президента, вынудить вернуть в государственную казну около 38,6 тысячи долларов.

Отмечается, что юристы Пентагона указывают на то, что Флинн нарушил положения американского законодательства, которые вводят запрет в определенных случаях действующим и отставным госчиновникам и военнослужащим получать вознаграждения от других стран.

Также сообщается, что в аппарате генерального инспектора Министерства обороны США считают, что отставной генерал-лейтенант ненадлежащим образом получил гонорар от базирующейся в Нидерландах компании Inovo BV в 2015 году. Говорится о том, что эта компания якобы лоббирует интересы Турции.

Майкл Флинн занимал пост помощника президента США по национальной безопасности в период с 23 января по 13 февраля 2017 года, когда главой Белого дома был Дональд Трамп. В 2012-2014 годах он занимал пост директора Разведывательного управления Минобороны США.