Вдова Липницкого раскрыла тайну гибели музыканта: "Возможно он спасал собаку"

Вдова Липницкого раскрыла тайну его гибели музыканта: "Возможно он спасал собаку".Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

8 июля Александру Липницкому, знаменитому музыканту, культурологу и коллекционеру могло исполниться 70 лет.

Его не стало в 2021 году, жизнь артиста оборвалась трагически. Во время утренней прогулки он провалился под лед. Обстоятельства смерти участника группы «Звуки Му» до сих пор невыясненные. Вдова знаменитости Инна Липницкая рассказала о гибели мужа.

Незадолго до своей гибели Липницкий готовил выставку в Музее имени Андрея Рублева, в его личной коллекции было множество икон.

- Точно не знаем, что произошло в тот день. Нет свидетелей. Но все произошло в стиле моего мужа, - делится Инна с сайтом mk.ru.

Александр считал себя счастливчиком, был уверен, что с ним ничего никогда не произойдет. Видимо поэтому он вышел на лед, хотя видел, что начался ледоход.

Женщина допускает, что артист был вынужден шагнуть на хрупкую поверхность, возможно он пытался спасти домашнего питомца. Во время прогулки ему составлял компанию пес Тирекс.

- Непонятно, они одновременно провалились, или пес побежал на лед, провалился, а Саша попытался его спасти. Но Саша был бесстрашным, допускаю, что он спасал собаку, - заключила женщина.