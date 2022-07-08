Совбез ООН не поддержал российскую резолюцию о трансграничной помощи в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Безопасности Организации объединенных наций не поддержал российский проект резолюции о трансграничной помощи в Сирии.

Резолюцию России поддержали только два члена Совбеза ООН – сама РФ и Китай. Против проекта резолюции проголосовали Великобритания, Соединенные Штаты и Франция. Бразилия, Албания, Кения, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Мексика, Норвегия и ОАЭ воздержались.

В свою очередь Россия наложила вето на проект резолюции о продлении на год действия контрольно-пропускного пункта «Баб-эль-Хава», через который помощь шла из Турции в сирийский Идлиб. Таким образом СБ ООН не смог принять резолюцию о трансграничной помощи в Сирии впервые с 2014 года. Ее действие истекает 10 июля 2022.

Проектом российской резолюции предлагалось продлить работу КПП «Баб-эль-Хава» на шесть месяцев, то есть до 10 января 2023. После этого для продления его работы еще на полгода потребовалось бы принятие дополнительно соответствующей резолюции Совбеза ООН.