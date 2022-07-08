В России зафиксирована продовольственная дефляция впервые с августа 2021 Фото: Тимур ХАНОВ.

Федеральная служба государственной статистики впервые с августа прошлого года зафиксирована продовольственная дефляция. В июне в месячном выражении она составила 1,1%, тогда как в мае она была 0,6%.

Согласно материалам на сайте Росстата, в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился с 20,05% до 17,98% в мае. Подорожание продуктов в июне по сравнению с декабрем 2021 составило 12,54%.

По отношению к маю цены на продовольствие выросли в июне на 0,2% без учета плодоовощной продукции. Росстат сообщил, что в июне этого года индекс потребительских цен в сравнении с маем составил 99,65%, а по сравнению с декабрем 2021 – 111,41%. Что касается непродовольственных товаров, то в прошлом месяце они подешевели на 0,41%, однако в годовом выражении подорожали на 17,92%.

Месячная июньская дефляция была зафиксирована Росстатом впервые с 1991 года. Последний раз цены в России падали в сентябре 2020 года – на 0,07%.