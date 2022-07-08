Умер Ленни фон Долен, актер из сериала «Твин Пикс» Фото: кадр из сериала

Актер Ленни фон Доллен из сериала «Твин Пикс» умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его сестра Кэтрин.

«5 июля мир потерял великолепного человека. Он всегда во всем лидировал: будь то захватывающая беседа, актерское искусство или путешествие в новые места. Он любил хорошо посмеяться», – написала женщина в Facebook*.

Между тем агент актера подтвердил Entertainment Weekly смерть фон Доллена.

Ленни фон Долен являлся частью оригинального состава сериала «Твин Пикс», вышедшего на экраны в 1990 году. В нем он сыграл друга Лоры Палмер – Гарольда. Кроме того, актер появлялся в приквеле сериала – «Твин Пикс: Огонь, иди со мной». Фон Доллен также играл в таких картинах, как «Один дома 3», «Нежное милосердие», «Будка у дороги», «Кадиллак», «Крутой поворот» и в сериалах «Полиция Майами», «Уравнитель» и «Ясновидец».