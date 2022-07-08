В Ватикане допускают возможность визита папы Римского в Киев в августе 2022

В Ватикане допускают возможность визита папы Римского в Киев в августе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск может посетить Киев в августе 2022, сообщил глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер.

«Возможно. Я бы этого не исключал, но многое зависит от результатов поездки в Канаду. Посмотрим, как папа выдержит эту поездку, которая будет тоже очень напряженной, а потом посмотрим», – сказал он в эфире телеканала Rai1.

Глава Римской католической церкви убежден, что если бы он смог нанести визит на Украину, то это могло бы принести положительные результаты, сообщил Галлахер. Кроме того, отметил архиепископ, понтифик всегда хотел посетить Москву и встретиться там с руководством России.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе папа Римский сообщил, что хочет посетить Москву и Киев. По его словам, с 24 по 30 июля 2022 у него запланирована поездка в Канаду.