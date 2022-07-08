В Европе призвали заблокировать Instagram* и Facebook*

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Ирландская Комиссия по защите данных призвала заблокировать социальные сети Instagram* и Facebook*. По мнению надзорного органа, компания Meta*не имеет права передавать данные европейских пользователей в США.

Комиссия по защите данных Ирландии (Data Protection Commission, DPC) призвала заблокировать социальные сети Instagram* и Facebook*. По мнению надзорного органа, компания Meta*не имеет права передавать данные европейских пользователей в США.

Если другие европейские регуляторы согласятся с ирландской комиссией по защите прав данных, то соцсети могут заблокировать уже этим летом, передает Independent. Рассмотрение обращения DPC ожидается в течение месяца.

Как писал сайт Kp.ru, в марте этого года Тверской суд Москвы признал Facebook* и Instagram* социальными сетями, которые занимаются экстремистской деятельностью. Они запрещены на территории России.

*Организации, признанные в России экстремистскими