Focus рассказал, как Запад угодил в «тройную ловушку» Путина

Аналитик Райц рассказал о трех рычагах, которые позволили Путину поймать Запад в ловушку. Фото: REUTERS

Запад угодил в «тройную ловушку» Путина. Такое мнение высказал аналитик Ульрих Райц в публикации для издания Focus.

Райц назвал три рычага, которые помогают России удерживаться в тактически выгодном положении относительно Запада.

«У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», - считает аналитик.

Расшифровывая свою мысль, Ульрих Райц отметил провал попыток Запада изолировать Россию как дипломатически, так и экономически и подчеркнул, что президент России Владимир Путин, заявляя о готовности Москвы к ведению переговоров по Украине, подал важный сигнал тем, кто выступает за отмену введенных Европой антироссийских санкций.

Напомним, саммит министров иностранных дел «Двадцатки» на индонезийском острове Бали вновь показал: «бойкот России» провалился. Усилий США хватило лишь на срыв итоговой фотосессии - западные политики побоялись засветиться на совместном фото с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Тем временем экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала неприемлемым мирное соглашение с Россией.