Россия наложила вето на западный проект резолюции Совбеза ООН по трансграничной помощи в Сирии

Россия использовала право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия использовала право вето при голосовании по проекту резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии в Совете Безопасности ООН. В пятницу 8 июля таким образом был отклонен западный проект данной резолюции. Остальные члены Совета Безопасности проголосовали за проект, Китай воздержался, пишет ТАСС.

В то же время Совет Безопасности Организации объединенных наций не поддержал российский проект резолюции о трансграничной помощи в Сирии. Резолюцию России поддержали только два члена Совбеза ООН – сама РФ и Китай.

Проект документа, подготовленный Ирландией и Норвегией, предусматривал продление срока действия механизма трансграничной помощи в Сирии до июля 2023 года, российский проект предлагал продлить работу единственного КПП «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции на шесть месяцев, то есть до 10 января 2023.

Напомним, с 2014 года Совет Безопасности ООН регулярно продлевал резолюцию о трансграничной помощи в Сирии.