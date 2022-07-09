Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой мира

Байден назвал ЦРУ лучшей разведывательной службой в мире. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой во всем мире. Об этом Байден заявил в пятницу 8 июня, выступая в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли.

«Очевидно, что вы лучшие во всем мире», - цитирует Байдена ТАСС.

Американский президент также заявил, что разведывательные службы США заранее располагали информацией о том, что Россия планирует проведение спецоперации на Украине. При этом при получении информации американская разведка «не раскрыла свои источники и методы», отметил президент.

Ранее Байден потребовал от спецслужб и Пентагона прекратить утечки информации в прессу о разведывательной помощи США Украине.

Также сообщалось, что бывший офицер разведки США рассказал про «информационную операцию» ЦРУ на Украине.

Тем временем сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) распространили инструкцию на русском языке по установлению связи с американской разведкой.