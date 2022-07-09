Эксперт рассказал, откуда в Россию придут новые штаммы коронавируса

Эксперт рассказал, откуда в Россию придут новые разновидности коронавируса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Последние версии субвариантов коронавируса попадут в Россию через две-три недели, их привезут люди, возвращающиеся из заграничных отпусков. Об этом заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

«Новые штаммы в Россию преимущественно привозят курортники, которые сейчас в большом количестве находятся в Турции. Через две-три недели они начнут возвращаться с отдыха и привезут к нам последние версии субвариантов коронавируса», - сказал Нетесов в интервью газете «Известия».

Эксперт отметил, что в небольших количествах новые варианты ковида на территории страны уже есть.

Напомним, в Европе и Америке наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Иммунолог Николай Крючков ожидает роста заболеваемости коронавирусом в России в сентябре 2022 года.

Тем временем французские ученые перечислили симптомы нового подвида «омикрона» ВА.4.