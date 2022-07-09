Глава индийского бизнес-альянса назвал условие, при котором Россия будет производить машины лучше, чем Toyota

Индийский эксперт назвал условие, при котором российский автопром сможет достойно выйти на мировой рынок.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Российская автомобильная промышленность может производить в будущем автомобили более качественные, чем Toyota. Об этом заявил в субботу 9 июля глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
Эксперт назвал условие, при котором российский автопром сможет занять достойную нишу на мировом автомобильном рынке.
«Считаю, что в будущем Россия сможет производить более качественные машины, чем Toyota, если всерьез возьмется за свою промышленность», - сказал Котвани в интервью РИА Новости.
Тем временем россияне настороженно отнеслись к идее возобновить производство авто под брендом «Москвич». Только третья часть опрошенных готовы купить модернизированную машину этой марки.
Ранее на «Иннопроме-2022» рассказали, что ждет отечественный автопром после ухода зарубежных производителей и какими будут автомобили будущего.