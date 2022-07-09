Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика9 июля 2022 3:07

Глава индийского бизнес-альянса назвал условие, при котором Россия будет производить машины лучше, чем Toyota

Индийский эксперт Котвани заявил, что Россия должна всерьез взяться за свою промышленность, чтобы делать качественные авто
Мария ПАВЛОВА
Индийский эксперт назвал условие, при котором российский автопром сможет достойно выйти на мировой рынок.

Индийский эксперт назвал условие, при котором российский автопром сможет достойно выйти на мировой рынок.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская автомобильная промышленность может производить в будущем автомобили более качественные, чем Toyota. Об этом заявил в субботу 9 июля глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.

Эксперт назвал условие, при котором российский автопром сможет занять достойную нишу на мировом автомобильном рынке.

«Считаю, что в будущем Россия сможет производить более качественные машины, чем Toyota, если всерьез возьмется за свою промышленность», - сказал Котвани в интервью РИА Новости.

Тем временем россияне настороженно отнеслись к идее возобновить производство авто под брендом «Москвич». Только третья часть опрошенных готовы купить модернизированную машину этой марки.

Ранее на «Иннопроме-2022» рассказали, что ждет отечественный автопром после ухода зарубежных производителей и какими будут автомобили будущего.