Сенатор Пушков указал на странности в обстоятельствах убийства Синдзо Абэ

Пушков рассказал, что показалось ему странным в обстоятельствах убийства бывшего премьер-министра Японии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков указал на странности в обстоятельствах убийства бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Пушков отметил бездействие охраны экс-премьера, которая допустила, чтобы преступник подошел к нему вплотную.

«Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально», - написал Пушков в Telegram в пятницу 8 июля.

Напомним, неизвестный напал на Абэ в пятницу 8 июля в 11.30 (05.30 по московскому времени),когда он выступал в городе Нара. Раненого Синдзо Абэ госпитализировали, он умер не приходя в сознание. Синдзо Абэ было 67 лет.

Задержанный за нападение на Абэ бывший военнослужащий морских Сил самообороны страны Тэцуя Ямагами заявил, что стрелял в политика, потому что недоволен его деятельностью. Позже Ямагами сказал, что перепутал Синдзо Абэ с лидером религиозной секты, которого хотел застрелить.