Что произошло в ночь на 9 июля. Фото: REUTERS

Российский сенатор Алексей Пушков указал на странности в обстоятельствах убийства бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Пушков отметил бездействие охраны экс-премьера, которая допустила, чтобы преступник подошел к нему вплотную.

Ирландская Комиссия по защите данных призвала заблокировать социальные сети Instagram* и Facebook*. По мнению надзорного органа, компания Meta*не имеет права передавать данные европейских пользователей в США.

СБУ и украинские националистические формирования проведут карательные рейды в Николаеве. В ходе рейдов будут выявлять пророссийски настроенных жителей города и тех, кто просто недоволен политикой киевского режима. Об этом в пятницу 8 июля сообщили в Минобороны России.

Компания Twitter намерена через суд заставить миллиардера Илона Маска купить ее. Об этом заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор. Гендиректор выразил уверенность, что канцлерский суд Делавера вынесет решение в пользу Twitter и заставит Илона Маска купить ее за 44 миллиона долларов, как предполагалось ранее условиями сделки. Адвокат Маска заявил, что миллиардер передумал покупать соцсеть и намерен расторгнуть сделку.

Аналитик Ульрих Райц назвал три рычага, которые помогают России удерживаться в тактически выгодном положении относительно Запада. Это партнеры, газ и мирные переговоры, считает Райц. «Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», - заявил он.

Канада приняла решение о возвращении турбины для газопровода «Северный поток».По предварительным данным, турбина будет отправлена в ФРГ, а германские власти передадут ее российской компании «Газпром». Такая схема может быть использована для того, чтобы Канада и Германия получили возможность формально избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

Российское посольство в Канаде назвало введение санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «беспрецедентным» и «кощунственным» актом. «Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать», - сказано в заявлении дипведомства.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые применили для борьбы с беспилотниками новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801.

Российская автомобильная промышленность может производить в будущем автомобили более качественные, чем Toyota. Об этом заявил глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. Эксперт назвал условие, при котором российский автопром сможет занять достойную нишу на

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