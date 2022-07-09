FT: сторонники Джонсона стараются помешать занять пост премьера Британии его преемнику

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Сторонники объявившего об отставке британского премьера Бориса Джонсона пытаются помешать процессу вступления в должность его преемнику – экс-министру финансов Риши Сунаку. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

"Риши получит все, чего заслуживает, за то, что возглавил процесс "свержения" премьер-министра", - заявил один из чиновников.

Противники Сунака утверждают, что он не только стал одним из первых членов правительства, подавших в знак протеста против власти Джонсона в отставку, но и не предупредил предшественника о своих намерениях.

Как ранее писал сайт kp.ru, в четверг, 7 июля 2022 года, Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть пост премьер-министра Великобритании. Помимо этого, он планирует оставить должность лидера Консервативной партии.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отставку Бориса Джонсона. Глава российского внешнеполитического ведомства спокойно отнесся к сообщению, что Джонсон покинул занимаемый три года пост.