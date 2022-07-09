Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля в городе Симоносеки

Синдзо Абэ Фото: REUTERS

Стали известны дата и место похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как сообщает Kyodo, политика похоронят на его малой родине – в городе Симоносеки, расположенного в префектуре Ямагути. Траурное мероприятие пройдет во вторник, 12 июля 2022 года.

Напомним, Синдзо Абэ скончался через несколько часов после покушения на него, в ходе которого политик получил огнестрельные ранения в область груди.

Как ранее писал сайт kp.ru,Напавшего задержали на месте преступления. Им оказался бывший моряк Сил самообороны Японии. Он рассказал, что стрелял в политика, потому что недоволен его деятельностью. Позднее журналисты сообщили, что подозреваемый изначально собирался убить главу некой религиозной секты.

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в японском городе Нагато. Начал политическую карьеру в 1982 году, став секретарем министра иностранных дел Синтаро Абэ, его отца. Дважды был премьер-министром Японии: в 2006—2007 и 2012—2020 годах.