Хакеры Killnet заявили о взломе сайта энергетической компании в Литве

Сайт энергетической компании ESO в Литве заблокирован российскими хакерами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO в ответ на решение литовских властей о транспортной "блокаде" Калининграда.

"Сетевая инфраструктура литовской компании "ESO" подверглась блокировке 100% всей экосистемы", - говорится в телеграм-канале компании.

Как ранее писал сайт kp.ru, множество сайтов государственных структур Литвы прекратило работу из-за масштабной хакерской атаки. В частности, оказались временно недоступны для пользователей интернет-ресурсы Минюста, Минобороны, МВД и МИД республики.

Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Killnet. В ее телеграм-канале указывается, что таким образом хакеры пытаются добиться пересмотра решения литовских властей о транспортной "блокаде" Калининграда.

Напомним, Литва заявила, что прекращает транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область. МИД РФ потребовал от Литвы восстановить грузовой транзит в Калининград, заявив, что провокационные меры литовской стороны нарушают международно-правовые обязательства этого государства.