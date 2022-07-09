Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил, что Курбан-байрам знаменует завершение паломничества к древним исламским святыням. Он "несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", подчеркнул российский лидер.

Отдельно глава государства выделил участие мусульманской общины в жизни страны, в том числе ее благотворительную деятельность, а также воспитание и образование молодежи в духе традиций и уважении к обычаям предков. Владимир Путин добавил, что деятельность общины значима для "поддержания межнационального мира и согласия в обществе".

В заключение российский лидер пожелал мусульманам благоденствия, счастья, успехов и здоровья.

Напомним, 9 июля 2022 года мусульмане по всей стране отмечают один из главных мусульманских праздников - Курбан-байрам. В частности, праздничные богослужения прошли на многих площадках Москве и Подмосковья, главной из которых стала Московская Соборная мечеть в Выползовом переулке. Провел праздничную молитву муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пресс-службе управлении Россельхознадзора по Новосибирской области рассказали, как правильно выбрать барана на Курбан-байрам. В ведомстве подчеркнули, что животное нужно тщательно проверить на наличие болезней.

Для убоя подойдет только мелкий рогатый скот, который вывезли из мест, не зараженных болезнями, такими как ящур или бруцеллез. На каждого барана нужно оформить ветеринарные сопроводительные документы. Также специалисты напомнили о том, что нужно соблюдать все требования по утилизации останков животного.