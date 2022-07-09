Эпидемиолог Пшеничная сообщила, что коронавирус способен оставаться в организме несколько месяцев

COVID-19 может жить в организме человека продолжительное время Фото: REUTERS

Коронавирусная инфекция способна жить в организме человека несколько месяцев и даже проявляться в виде некоторых симптомов, рассказала РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый период заболевания давно закончился", - уточнила Пшеничная.

По ее словам, несмотря на проявление некоторых симптомов коронавируса, человек уже не будет заразным, так как COVID-19 к тому моменту активно не размножается в организме.

Напомним, глава комиссии по коронавирусной инфекции Lancet Джеффри Сакс признался, что коронавирус создали в лаборатории. Он заявил, что технологии – американские; никакая иная страна такими не располагает, и вообще это "почерк США".

Как ранее писал сайт kp.ru, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов заявил, что последние версии субвариантов коронавируса попадут в Россию через две-три недели, их привезут люди, возвращающиеся из заграничных отпусков. Эксперт отметил, что в небольших количествах новые варианты ковида на территории страны уже есть.