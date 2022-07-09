Байдена уличили во лжи американские журналисты

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден солгал вдове сенатора Джона Маккейна, когда вручал ей Президентскую медаль Свободы, сообщает американский телеканал Fox News.

Речь идет о словах Байдена о том, что он никогда не говорил плохо о покойном супруге Синди Маккейн.

"Я никогда не переставал восхищаться Джоном, - заявил Байден. - Никогда в жизни не говорил о нем ничего плохого, потому что я знал о его чести, мужестве и преданности делу".

На деле же нынешний американский лидер неоднократно оскорблял республиканца, причем иногда в достаточно резкой форме, пишет издание и приводит несколько таких случаев. Большинство из которых приходятся на 2008 год, когда Маккейн претендовал на президентский пост.

В частности, Байден называл Маккейна "мальчиком на побегушках" и "злым мужиком, постоянно меняющим свое мнение", говорится в публикации. Кроме того, после критики Барака Обамы со стороны Маккейна, Байден обвинил последнего в трусости, так как нужно "говорить в лицо" оппоненту.

Напомним, американский сенатор от штата Аризона, член Республиканской партии Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года на 82-м году жизни.

Незадолго до этого сенатор отказался продолжать борьбу с опухолью головного мозга. Его семья пояснила, что несмотря на тяжесть заболевания Маккейн уже на год превзошел прогнозы медиков относительно его вероятной продолжительности жизни.

О болезни Маккейна стало известно летом 2017 года, когда врачи диагностировали у него глиобластому. Несмотря на проведенные операции, состояние здоровья политика продолжило ухудшаться.